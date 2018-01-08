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ООС: Бойовики застосували гранатомети і кулемети, один поранений

За даними розвідки, двоє окупантів загинули та шістьох поранено
Минулої доби бойовики 36 разів порушив режим тиші - 1 український військовий отримав поранення. Упродовж поточної доби окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ОС.
ООС: Бойовики застосували гранатомети і кулемети, один поранений Фото: ООС

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Світлодарська, Луганського, Південного, Зайцевого, Новомихайлівки, Опитного, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, Водяного та Талаківки", -  йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 1 серпня.

Упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях біля Кримського та Мар’їнки.

За даними розвідки, двоє окупантів загинули та шістьох поранено.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 40 разів порушили режим тиші, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння - троє українських військових отримали поранення.

 

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01 08 2018 08:21
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