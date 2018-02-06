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ООС: У суботу поранення отримали троє українських військових

Бойовики обстріляли ДФС
Внаслідок бойових дій у суботу троє українських військовослужбовців зазнали поранень.
ООС: У суботу поранення отримали троє українських військових Фото: mil.gov.ua

Бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Ворог проявляв себе поблизу Авдіївки, Опитного та Водяного, що на донецькому напрямку, а також Новотошківського, що на Луганщині.

"Протягом дня бойовики вкотре завадили розпочати роботи на Донецькій фільтрувальній станції. Ворог вів вогонь з мінометів по околицях Авдіївки, так і безпосередньо зі стрілецької зброї по Донецькій фільтрувальній станції, не давши можливості доставити ремонтні бригади", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 1 червня, російсько-окупаційні війська продовжували випробовувати на міцність оборону захисників Кримського, Світлодарска, та Маріуполя. Українські війська вели активну оборону та адекватно відповідали на дії противника.

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02 06 2018 19:20
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