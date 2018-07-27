ООС: український військовий загинув під час розвідки на Донбасі За день бойовики дев'ять разів порушували перемир'я

З сьомої ранку до 18:00 27 липня Об'єднані сили зафіксували дев'ять випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий загинув під час проведення розвідки.

Фото: rudana.com.ua

Як повідомили у штабі, військовослужбовець Об'єднаних сил загинув під час проведення інженерної розвідки внаслідок підриву. "Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Золоте, Майорськ, Авдіївка, Мар’їнка, Лебединське, Гнутове, Павлопіль та Широкине", – додали у штабі. Нагадаємо, військові пошуковці намагаються ідентифікувати 85 тіл загиблих на території Донбасу, майже половина з них – військовослужбовці. За минулу добу в зоні ООС помер один боєць ЗСУ, ще один поранений.

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