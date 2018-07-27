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ЗСУ намагаються ідентифікувати 85 тіл загиблих на території Донбасу

Загалом, з 2014 року пошуковцям вдалося вивезти із зони бойових дій 1,5 тисячі тіл та останків українських військових
Військові пошуковці намагаються ідентифікувати 85 тіл загиблих на території Донбасу, майже половина з них – військовослужбовці.
ЗСУ намагаються ідентифікувати 85 тіл загиблих на території Донбасу Фото: pravda.com.ua

"З 85 тіл, які зараз намагаються ідентифікувати, майже у половини є збіги за ДНК-експертизами з родичами. Це зниклі безвісти військовослужбовці. Ми припускаємо, хто саме. Вже потрібно починати працювати із сім’ями", –  розповів координатор гуманітарного проекту Збройних сил України "ЕВАКУАЦІЯ 200" підполковник Михайло Котелевський, інформує "Українська правда".

Загалом, з 2014 року пошуковцям вдалося вивезти із зони бойових дій 1,5 тисячі тіл та останків українських військових.

За словами підполковника, наразі представники громадянського сектору "ЕВАКУАЦІЇ 200" продовжують роботу на окупованих територіях, хоча не так часто, як в 2014 році.

Це відбувається спільними зусиллями представників цивільного сектора з протилежного боку та Червоного Хреста.

На уточнення, чи працюють саме зараз пошуковці працюють на окупованій території, Котелевський відповів:

"Ні. Вони відпрацювали в червні. Знайшли ще одну людину. Зараз обговорюємо і узгоджуємо інформацію, щоб рештки передали нам. Ми припускаємо, хто це. Це не військовослужбовець, але він мав проукраїнську позицію та надавав гуманітарну допомогу нашим військовим. Обставини, при яких він там опинився, я би не хотів озвучувати".

Нагадаємо, волонтери виявили на території фермерського господарства поблизу селища Таромське Дніпропетровської області десятки мішків з речами загиблих українських бійців.

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27 07 2018 14:45
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