На Дніпропетровщині знайшили закопані речі загиблих під Іловайськом бійців, - ФОТО

Волонтери виявили на території фермерського господарства поблизу селища Таромське Дніпропетровської області десятки мішків з речами загиблих українських бійців.

"Чим я займаюся у річницю створення "Кривбасу". А займаюся я викопуванням речових доказів, разом з командою "Евакуація 200". Викопуємо форму, берці, ремені, кобури, мішки з моргу, з бірками. Речі Іловайських хлопців. Усі тридцять шість мішків на одне сільгоспгосподарство завіз у 2014 році тодішній голова Таромського відділку міліції. І забув забрати, відморозився, на дзвінки власників господарства не реагував", - написав він у Facebook.

Він також розповів, що його знайшли люди і попросили "зробити по-людські", адже речі потрібно не закопати, а поховати.

"Зателефонував 102, сиджу чекаю СОГ. Хотів зробити стрім. Вибачте, не можу, руки трусяться", - додав Колесник.

Як відомо, під час боїв за Іловайськ у серпні 2014 року на території Росії біля кордону з Україною було щонайменше 45 тис. військовослужбовців, до 160 танків і більше тисячі бойових машин піхоти.