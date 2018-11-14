ООС: вісім обстрілів, найбільша вогнева активність на Приазов’ї
У результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.
Бойовики обстрілювали українські укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Також вони вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм бойовики двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського.
Найбільшу вогневу активність бойовики проявили на Приазов'ї.
"Тут супротивник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалося, однак фіксували інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів", - йдеться в ранковому зведенні.
З початку поточної доби зафіксовано один обстріл у районі Красногорівки. Важке озброєння не застосовувалося.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 12 листопада, російські окупанти дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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