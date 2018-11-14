ООС: вісім обстрілів, найбільша вогнева активність на Приазов’ї

За добу втрат серед військових ЗСУ на Донбасі не було

За минулу добу бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

У результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики обстрілювали українські укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Також вони вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм бойовики двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського.

Найбільшу вогневу активність бойовики проявили на Приазов'ї.

"Тут супротивник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об'єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалося, однак фіксували інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів", - йдеться в ранковому зведенні.

З початку поточної доби зафіксовано один обстріл у районі Красногорівки. Важке озброєння не застосовувалося.