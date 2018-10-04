Оточення Насалика-Кононенка-Гладковського без аукціону отримало літію на $2,5 млрд

У відповідь на запит журналістів Держгеонадра відмовились назвати обсяг запасів руди на Шевченківському родовищі, посилаючись на наказ СБУ, яким засекречено обсяг запасів літієвих руд в Україні

Компанія, пов'язана з оточенням депутата від БПП Ігоря Кононенка та міністра енергетики Ігоря Насалика - "Петро-Консалтінг" поза конкурсом отримала спецдозвіл на розробку 14 мільйонів тон літієвої руди.

Спеціальний дозвіл на розробку Шевченкіського родовища (Донецька область) компанія "Петро-Консалтинг" отримала у 2018 році, уникнувши конкурсу завдяки процедурі "апробації". Компанія ніби "переоцінила" документи на відкрите ще 1982-го року родовище. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

У відповідь на запит журналістів Держгеонадра відмовились назвати обсяг запасів руди на Шевченківському родовищі, посилаючись на наказ СБУ, яким засекречено обсяг запасів літієвих руд в Україні.

Водночас компанія оприлюднила дані про запаси отриманого нею родовища. Вони становлять 14 мільйонів тон літієвої руди. При місткості літію у руді близько 1%, вартість запасів родовища становить понад 2,5 мільярдів доларів (ринкова вартість металу - 20 тис доларів за тону).



Фото: bihus.info

Формальними власниками "Петро-Консалтінгу" є ресторатор зі Львова - Олег Большаков та київський скульптор - Микола Єсипенко.

Офіційний телефон компанії, вказаний в реєстрі Мін’юсту - також належить компанії "Чарівний маєток". Засновником цієї фірми є Тарас Ігнащенко.

Тарас Ігнащенко - молодий непублічний бізнесмен, син Володимира Ігнащенка – радника міністра енергетики Ігоря Насалика.

Сам радник міністра ніколи не мав власного бізнесу. За часів Януковича був радником міністра екології Едуарда Ставицького та заступником Миколи Злочевського на цій же посаді. Після Майдану міністр став фігурантом шести кримінальних справ і втік. А Ігнащенко почав радити новому міністру.

Раніше його фіксували під приймальнею Насалика на Infinity за 1,5 млн грн, записаній на сина. Також журналісти програми помітили Ігнащенка під офісом вугільного бізнесмена Віталія Кропачова, в день, коли НАБУ проводило у бізнесмена обшуки.

Родина Ігнащенка глибоко інтегрована в президентське оточення. Він радник міністра Насалика; помічник нардепа від БПП Анатолія Матвієнка; сусід іншого нардепа і бізнес-партнера президента Ігоря Кононенка.

Молодший Ігнащенко веде бізнес з Ігорем Гладковським, сином першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, раніше - бізнес-партнером Порошенка у компанії "Богдан".

Ігор Гладковський та Тарас Ігнащенко є співзасновниками ТОВ "Київбіоенерго".