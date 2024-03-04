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Євросоюз минулого року купив у росії металопродукції на €2,4 млрд

04 березня 2024, 13:46
Євросоюз минулого року купив у росії металопродукції на €2,4 млрд
Фото: nnm.me
Минулого року Євросоюз імпортував металопродукції з росії на €2,4 млрд, хоча показники зменшились у порівнянні з 2022 роком.

Про це свідчать дані Eurostat.

Загалом сума експорту склала €3,87 млрд і поставки поки залишаються на високому рівні.

Оновна частка імпорту припадає на напівфабрикати – 69,4% від загального обсягу імпорту. 

За рік країни ЄС імпортували 3,11 мільйони тон. 

Основний обсяг імпорту припадає на Бельгію, Словаччину, Італію та Нідерланди.

Серед головних споживачів цієї російської продукції гірничо-металургійної промисловості минулого року були:

  • чавун – Італія – 1,18 млн т (+22,1% р./р.);

  • феросплави – Нідерланди – 34,5 тис. т (-67,5% р./р.);

  • брухт – Литва – 31,35 тис. т (+84% р./р.).

В кінці року Євросоюз збільшив імпорт металургійної продукції з росії на 104,3% м./м., але скоротився на 34,8% р./р. – до 414,5 тис. т. 

Витрати на імпорт зросли на 98,7% м./м. й скоротились на 17,5% р./р., до €185,2 млн.

Попри санкції гірничо-металургійний комплекс росії продовжує отримувати великі прибутки від експорту продукції до Євросоюзу. 

 
Росіяекспортметал

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