Оточення Порошенка домовлялося через Онищенка про посади і голосування, – "Слідство.Інфо"
Про це повідомляє "Слідство.Інфо" у своєму розслідуванні.
Журналісти зустрілися з Олександром Онищенком у Франції. Депутат дозволив їм сфотографувати повідомлення у смартфоні, де йдеться про призначення на різні державні посади та голосування за низку законопроектів в обмін на гроші.
З листування випливає, що Онищенко розмовляв з близькими до Порошенка депутатами Ігорем Кононенком, Сергієм Березенком та фінансовим радником президента Макаром Пасенюком і саме через Онищенка оточення президента повідомляло, за що треба проголосувати, а після позитивного результату через нього ж здійснювався розрахунок.
У листуванні Онищенко та його співрозмовники користувалися спеціальними "термінами".
На фото зі смартфону Онищенка видно, як з депутатом розмовляють про купівлю голосів задля призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького, який до того працював юристом у штабі Блоку Петра Порошенка.
Близький до Порошенка депутат Березенко висловив побоювання, що Тимошенко може не погодитись на це, тому просить Онищенка проконтролювати процес.
У березні 2015 року Онищенко отримав повідомлення від Березенка з проханням поговорити з Юлією Тимошенко для підтримки містобудівного закону зі словами "Это не политика. Рабочая просьба. Оттанцую".
У травні 2015 року Онищенко та Березенко домовлялися про підтримку деякими представниками Парламенту потрібних законопроектів. Зокрема, Березенко просив погодити з Юлією Тимошенко питання "сільськогосподарського" та "бурштинового" законопроектів.
Журналісти "Слідство.Інфо" запитали всіх учасників листування про можливий підкуп політичних опонентів.
"Сергій Березенко та його колега по фракції Ігор Кононенко як і опозиціонерка Юлія Тимошенко відкинули закиди про купівлю голосів фракції "Батьківщина". А прес-служба Макара Пасенюка взагалі відкинула існування листування з Онищенком та закликала не поширювати недостовірну інформацію", – розповіли журналісти.
У "Слідство.інфо" пообіцяли найближчим часом опублікувати повний архів листування Онищенка.
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