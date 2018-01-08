Отруєння шаурмою в Києві: кількість потерпілих збільшилася до 37

У Києві кількість потерпілих після вживання шаурми збільшилася до 37 осіб.

"Кількість отруєних шаурмою досягла 37 людей. Майже всіх їх було госпіталізовано з діагнозом "гостра кишкова інфекція", - розповів начальник столичної Держпродспоживчслужби Олег Рубан в коментарі виданню Korrespondent.net, інформує 112. Україна.

В ході перевірки було встановлено, що шаурма продавалася в кіосках біля трьох станцій метро "Оболонь", "Поштова площа" і "Дарниця". На даний момент ці МАФи закрито.

Раніше повідомлялося, що в Києві шаурмою отруїлися щонайменше 16 осіб. Поліція Києва почала розслідування за фактом цього масового отруєння.