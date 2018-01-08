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Отруєння шаурмою в Києві: кількість потерпілих збільшилася до 37

Потерпілі отруїлися шаурмою, купленою біля трьох станцій столичного метро: "Оболонь", "Поштова площа" та "Дарниця"
У Києві кількість потерпілих після вживання шаурми збільшилася до 37 осіб.
Отруєння шаурмою в Києві: кількість потерпілих збільшилася до 37 Фото: з вільних джерел

"Кількість отруєних шаурмою досягла 37 людей. Майже всіх їх було госпіталізовано з діагнозом "гостра кишкова інфекція", - розповів начальник столичної Держпродспоживчслужби Олег Рубан в коментарі виданню Korrespondent.net, інформує 112. Україна. 

В ході перевірки було встановлено, що шаурма продавалася в кіосках біля трьох станцій метро "Оболонь", "Поштова площа" і "Дарниця". На даний момент ці МАФи закрито.

Раніше повідомлялося, що в Києві шаурмою отруїлися щонайменше 16 осіб. Поліція Києва почала розслідування за фактом цього масового отруєння.

Національна поліція спільно з Державною службою з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів мають намір вжити заходів щодо пересувних МАФів після масового отруєння шаурмою в Києві. Повідомлялося, що кіоски, в яких потерпілі купували шаурму, функціонують як торгівля з рук у невстановленому місці, вони не зареєстровані як оператори ринку і не мають будь-яких дозволів на роботу.

 

 

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01 08 2018 11:40
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