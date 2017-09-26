Палестинець вбив трьох ізраїльтян на західному березі Йордану

Самого нападника також було вбито під час перестрілки

Палестинець відкрив вогонь по ізраїльських силах безпеки на в'їзді в одне з єврейських поселень на західному березі річки Йордан.

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

У результаті троє ізраїльтян загинули, ще один отримав поранення, повідомляє російська служба ВВС з посиланням на прикордонну поліцію.

Самого нападника також було вбито під час перестрілки, що зав'язалася, повідомляє газета Haaretz. За даними поліції, він намагався разом із палестинськими робітниками пройти в населений пункт Хар-Адар, розташований на північний захід від Єрусалиму, але викликав підозру в охорони.

"Він дістав зброю і відкрив вогонь. У результаті нападу трьох ізраїльтян було вбито, ще одного поранено", - повідомили правоохоронці.

Додамо, що з кінця 2015 року в Ізраїлі зафіксований сплеск нападів на ізраїльтян з боку палестинців і ізраїльських арабів. Усього за два роки в результаті таких нападів загинули 42 ізраїльтянина. За цей же час було вбито більш ніж 240 палестинців. За даними ізраїльської влади, в більшості випадків йдеться про учасників нападів на ізраїльтян. Обидві сторони конфлікту звинувачують в ескалації насильства одна одну.

Нагадаємо, що в Ізраїлі, у центрі Тель-Авіва затримали палестинця, який ножем поранив чотирьох людей.