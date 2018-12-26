Пам'ятник Суворову приберуть з двору військового ліцею імені Богуна

Експертна комісія Міністерства культури підтримала перенесення пам'ятника російському полководцеві Олександру Суворову з двору Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Комісія одноголосно прийняла рішення, яке дозволить перенести пам'ятник, повідомив міністр культури Євген Нищук на своїй сторінці у Facebook.

"Про необхідність цього я неодноразово говорив уже протягом кількох років і в ЗМІ, і в спілкуванні з керівництвом ліцею, і з глибоко мною шанованим Героєм України Ігорем Гордійчуком. Але ухвалення рішення про пам'ятник місцевого значення - процес, до якого причетне не тільки Міністерство. І комусь, очевидно, було вигідне зволікання, а як наслідок - спекуляції і спотворення. Я радий, що сьогодні таке важливе для України і мене особисто рішення було прийнято!", - зазначив Нищук.

Нагадаємо, Олександр Суворов - відомий російський полководець. Організовував придушення національно-визвольних повстань, а також депортації.

Раніше консультативна рада при Департаменті охорони культспадщини КМДА підтримала звернення ліцею не вносити пам'ятник Суворову в Реєстр пам'яток. Це означає, що після остаточного рішення Мінкульту його демонтують.

Напередодні пам'ятник Суворову закрили банером-декорацією із зображенням полковника Івана Богуна.