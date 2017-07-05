Папа Римський Франциск розкритикував назву найбільшої неядерної американської бомби

Понтифік сказав, що йому стало соромно, коли він почув цю назву

Папа Римський Франциск піддав критиці найменування найбільшої неядерної американської бомби, яку військові називають "матір’ю всіх бомб".

Як повідомляє "Крим.Реалії", Франциск сказав, що материнство не повинно бути пов’язане зі смертельною зброєю.

Виступаючи напередодні перед студентами у Ватикані, папа Римський сказав, що йому стало "соромно", коли він почув цю назву.

"Мати дає життя, а вона (бомба) дає смерть, і ми називаємо цей пристрій матір’ю. Що відбувається?", – запитав Франциск.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США минулого місяця скинули таку бомбу, яка офіційно називається GBU-43, на сході Афганістану на бойовиків угруповання "Ісламська держава". Назва "матір всіх бомб" широко використовувалася у повідомленнях про цей бомбовий удар. Критика з боку папи Франциска пролунала напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, запланованої на 24 травня.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя. Також під час свого щотижневого звернення у Ватикані він завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу за його план побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав будувати мости, а не стіни.