Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Папа Римський Франциск розкритикував назву найбільшої неядерної американської бомби

Понтифік сказав, що йому стало соромно, коли він почув цю назву
Папа Римський Франциск піддав критиці найменування найбільшої неядерної американської бомби, яку військові називають "матір’ю всіх бомб".
Папа Римський Франциск розкритикував назву найбільшої неядерної американської бомби Папа Римський Франциск. Фото: AFP

Як повідомляє "Крим.Реалії", Франциск сказав, що материнство не повинно бути пов’язане зі смертельною зброєю.

Виступаючи напередодні перед студентами у Ватикані, папа Римський сказав, що йому стало "соромно", коли він почув цю назву.

"Мати дає життя, а вона (бомба) дає смерть, і ми називаємо цей пристрій матір’ю. Що відбувається?", – запитав Франциск.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США минулого місяця скинули таку бомбу, яка офіційно називається GBU-43, на сході Афганістану на бойовиків угруповання "Ісламська держава". Назва "матір всіх бомб" широко використовувалася у повідомленнях про цей бомбовий удар. Критика з боку папи Франциска пролунала напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, запланованої на 24 травня.

Раніше Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя. Також під час свого щотижневого звернення у Ватикані він завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу за його план побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав будувати мости, а не стіни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2017 19:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.