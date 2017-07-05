Папа Римський Франциск розкритикував назву найбільшої неядерної американської бомби
Як повідомляє "Крим.Реалії", Франциск сказав, що материнство не повинно бути пов’язане зі смертельною зброєю.
Виступаючи напередодні перед студентами у Ватикані, папа Римський сказав, що йому стало "соромно", коли він почув цю назву.
"Мати дає життя, а вона (бомба) дає смерть, і ми називаємо цей пристрій матір’ю. Що відбувається?", – запитав Франциск.
Нагадаємо, військово-повітряні сили США минулого місяця скинули таку бомбу, яка офіційно називається GBU-43, на сході Афганістану на бойовиків угруповання "Ісламська держава". Назва "матір всіх бомб" широко використовувалася у повідомленнях про цей бомбовий удар. Критика з боку папи Франциска пролунала напередодні його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, запланованої на 24 травня.
Раніше Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя. Також під час свого щотижневого звернення у Ватикані він завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу за його план побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав будувати мости, а не стіни.
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