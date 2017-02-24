Папа Римський: краще бути атеїстом, ніж лицемірним християнином
"Стільки католиків поводяться таким чином, - сказав він в четвер під час ранкової меси в своїй резиденції у Ватикані. - Вони кажуть: я дуже віруюча, я завжди ходжу на месу, я перебуваю в такій-то асоціації".
Однак, за словами понтифіка, цим людям слід було б також визнати: "Я живу не по-християнськи, я не плачу своїм працівникам гідну зарплату, я експлуатую людей, я займаюся брудними справами, я відмивав гроші, я веду подвійне життя".
Потім він процитував думку, яку йому часто доводилося чути: "Краще вже бути атеїстом, ніж таким католиком", інформує "Голос Америки".
Позиція понтифіка щодо атеїстів здивувала церкву. Після двох місяців після свого обрання в 2013 році Папа Франциск сказав, що християни повинні вважати атеїстів хорошими людьми, якщо ті роблять добрі справи.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск під час свого щотижневого звернення у Ватикані завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу за його план побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав будувати мости, а не стіни.
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