Папа Римський: краще бути атеїстом, ніж лицемірним християнином

Понтифік засудив католиків, які вважають себе віруючими, але живуть не по-християнськи

Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя.

"Стільки католиків поводяться таким чином, - сказав він в четвер під час ранкової меси в своїй резиденції у Ватикані. - Вони кажуть: я дуже віруюча, я завжди ходжу на месу, я перебуваю в такій-то асоціації".

Однак, за словами понтифіка, цим людям слід було б також визнати: "Я живу не по-християнськи, я не плачу своїм працівникам гідну зарплату, я експлуатую людей, я займаюся брудними справами, я відмивав гроші, я веду подвійне життя".

Потім він процитував думку, яку йому часто доводилося чути: "Краще вже бути атеїстом, ніж таким католиком", інформує "Голос Америки".

Позиція понтифіка щодо атеїстів здивувала церкву. Після двох місяців після свого обрання в 2013 році Папа Франциск сказав, що християни повинні вважати атеїстів хорошими людьми, якщо ті роблять добрі справи.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск під час свого щотижневого звернення у Ватикані завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу за його план побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав будувати мости, а не стіни.