США вперше застосували в бою свою найпотужнішу неядерну бомбу
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
За інформацією чотирьох американських військових, які безпосередньо знають про місію, в четвер, о 19 годині за місцевим часом, була скинута вибухова бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), також відома як "мати всіх бомб".
Відзначається, що MOAB - GPS-орієнтований боєприпас, який є найпотужнішою американською неядерною бомбою.
Бомба була скинута літаком MC-130, керованим Командуванням спеціальних операцій ВПС. За даними джерел, метою є тунелі "Ісламської держави".
Повідомляється також, що це перший випадок використання MOAB на полі бою. Цей боєприпас був розроблений під час іракської війни.
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