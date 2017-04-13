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США вперше застосували в бою свою найпотужнішу неядерну бомбу

MOAB, відому як "мати всіх бомб", скинули в Афганістані
Американські військові скинули в Афганістані величезну бомбу, відому як "мати всіх бомб".
США вперше застосували в бою свою найпотужнішу неядерну бомбу

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За інформацією чотирьох американських військових, які безпосередньо знають про місію, в четвер, о 19 годині за місцевим часом, була скинута вибухова бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), також відома як "мати всіх бомб".

Відзначається, що MOAB - GPS-орієнтований боєприпас, який є найпотужнішою американською неядерною бомбою.

Бомба була скинута літаком MC-130, керованим Командуванням спеціальних операцій ВПС. За даними джерел, метою є тунелі "Ісламської держави".

Повідомляється також, що це перший випадок використання MOAB на полі бою. Цей боєприпас був розроблений під час іракської війни.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
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13 04 2017 21:21
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