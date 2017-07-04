"Не пряником, а батогом": Трамп встромив "томагавк" у спину Путіну

Американці вперше за всю сирійську кампанію атакували війська режиму Асада і продемонстрували Путіну "червону лінію" за яку не варто заходити. Більше того, Трамп публічно закликав "усі цивілізовані країни" приєднатися до США

США за наказом президента Дональда Трампа 7 квітня завдали ракетного удару по Асадівській авіабазі у Сирії. Путін уже "заволав" про агресію зі сторони Пентагону і раптом згадав про "міжнародне право", на яке плював в Сирії, на Донбасі, в Грузії. Однак, сьогодні просто смішно говорити про якесь міжнародне право відносно такого "котла" як Близький Схід де споконвіку діє право сили, а не сила права.

Трамп зробив те, на що не наважився Обама

Критичною точкою для Трампа стали наслідки хімічної атаки на Хан-Шейхун, які шокували увесь світ, і фото яких показувала Нікі Хейлі на засіданні Радбезу ООН. Трамп сказав, що смерть невинних дітей та немовлят, які задихнулися від отруйного газу змусила його переглянути підхід щодо Сирії.

"Це перетнуло багато ліній для мене", - заявив він, посилаючись на так звані "червоні лінії" Барака Обами.

Рано вранці 7 квітня за сирійським часом, 59 ракет "Томагавк" були випущені з американських військових суден в Середземному морі по авіабазі сил режиму Асада "Шайрат" у найнеспокійнішій провінції Хомс. Ракети були націлені на злітні смуги, місця стоянки літаків і заправні комплекси. На базі, за даними Пентагону, знаходилися і російські військові. Загинули щонайменше п'ятеро осіб, семеро постраждали.

Цікаво, що Трамп в даному випадку не отримував згоди Конгресу, або схвалення міжнародної спільноти, чи санкцій ООН на цей ракетний удар, але американські політики (хоч і не всі) одразу ж заявили про політичну підтримку дій президента. Більше того, він віддав наказ про нанесення удару по Асаду за кілька днів до візиту Тіллерсона у Москву, що має поставити Кремль в дуже незручне становище.

Американський лідер наголосив, що ракетний удар по авіабазі в Сирії відповідає життєво важливим національним інтересам США. Асад, за словами Трампа, порушив Конвенцію про заборону хімічної зброї, до якої, до речі, Сирія приєдналася ще в 2013 році, після того як за посередництва Росії і США була досягнута домовленість про знищення запасів хімічної зброї. Домовленості передувала атака сирійських військових на передмістя Дамаска Східна Гута, в якій, за даними ООН, загинули сотні людей. Атака на Східну Гуту мало не спровокувала попереднього президента США Барака Обаму на військовий удар по Сирії, проте він все ж не наважився на такий різкий крок.

Найпоказовіше, що в момент нанесення авіаудару Дональд Трамп спокійно собі вечеряв з лідером Китаю Сі Цзінпінем, який перебуває в Сполучених Штатах із візитом. Поруч з Трампом в Палм Біч (Флорида) знаходилися глави всіх ключових силових відомств і держсекретар. Також, з візитом у Вашингтоні зараз знаходиться прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Хоча й держсекретар Тіллерсон і каже, що Росію повідомили про нанесення авіаудару, усе виглядає так ніби Трамп просто вирішив поставити Путіна перед фактом, та ще й в присутності Сі Цзінпіна, що виглядало, мабуть, особливо принизливо для господаря Кремля.

"Ніж у спину", або звідки Росії витягати козирі?

Кремль поспішив публічно "грюкнути" по столу кулачком і тимчасово зупинити дію меморандуму про запобігання інцидентів в Сирії. Крім того, російський "Геббельс ТВ" (МЗС) закликав Раду безпеки ООН зібрати екстрене засідання для обговорення ситуації, яка склалася після ракетного удару. Лавров навіть встиг порівняти ракетний удар США із вторгненням в Ірак в 2003 році.

У Трампа ж прийняли такі "відповіді" Путіна за "дитячий садок" і пусті балачки.

Росія "або некомпетентна, або є співучасником" порушення урядом Сирії домовленостей про відмову від зброї масового знищення, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, додавши, що Кремль виявився "нездатний виконати" домовленість від 2013 року про те, щоб очистити Сирію від хімічної зброї".

Водночас, одним з перших підтримав дії США прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який заявив, що Трамп "словом і ділом послав сильний меседж, що не потерпить використання і поширення хімічної зброї". У своїй заяві Нетаньяху висловив надію, що це послання дійде не тільки до Дамаска, а й до Ірану та КНДР.

Союзник США - Великобританія заявила, що повністю підтримує рішення про нанесення ударів по сирійській авіабазі. "Це була адекватна відповідь на варварський напад сирійського режиму з використанням хімічної зброї", - заявив прес-секретар уряду. За його словами, мета нанесеного "відразу" удару - запобігти подальшим атакам.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який першим з світових лідерів зустрівся з Трампом після його перемоги на виборах США, також підтримав рішення американського уряду.

Мабуть, найприкрішою для Путіна в черговий раз стала реакція президента Туреччини Реджепа Ердогана, який напередодні удару заявив, що країна підтримає військове втручання США і надасть допомогу, якщо буде потрібно. Ердоган, як давній ворог Асада, тільки зрадів, що до роботи по усуненню Асада долучились зі США. Після ударів прем'єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмуш сказав в інтерв'ю Fox TV, що уряд президента Сирії Башара Асада має бути покараний і що мирний процес в Сирії необхідно прискорити.

"Жандарм" повертається?

Варто зрозуміти, що сьогоднішня подія не просто показовий каральний піар-хід від адміністрації Трампа. Нічна атака переслідувала цілком практичні цілі. Асаду фактично обрубали пальці на руках, які вже й так по лікоть "в крові". В результаті, після чудотворної дії "американських томагавків" війська Асада втратили де-факто значну частину авіації, що розташовувалася на території армійського аеродрому Шайрат, і з якої, ймовірно, здійснювались чимало безжалісних атак на мирне населення і опозиційні сили.

Трамп обрав шлях, який вказує на те, що США планують знищити будь-які можливості Асада і Ко наносити удари з неба, адже лише бомбардування взагалі дозволяли режиму і тримати фронт і здобувати якісь успіхи у боротьбі з повстанцями.

Очевидно, що ескалація конфлікту може стати найбільшим зовнішньополітичним викликом для Трампа і збільшити ризик конфронтації з Росією та Іраном - основними союзниками Асада. Водночас, настільки блискавична відповідь на злочин (хімічну атаку), має стати "уроком" для Путіна і його союзників.

Американці тепер готові застосовувати силу і готові діяти самостійно, в тому числі, коли не діє паралізована російським вето нещасна Рада Безпеки ООН. Трамп готовий використовувати військову силу самостійно, навіть без участі НАТО чи Великобританії, якщо вважатиме це за необхідне.

Цікаво, що російські "проімперські" експерти вже почали нарікати на Трампа, називаючи його "диким звіром, який відчув запах крові", і який чомусь зовсім не схожий на слабкого Обаму.

Наразі виникає ряд відкритих питань: чи буде нова адміністрація США задоволена разовим ударом по авіабазі. Крім того, невідомо, чи опрацьовує Трамп дії з повалення режиму Асада. В будь-якому випадку, про період кволої і обережної політики Вашингтона на Близькому Сході варто забути.