США не виключають можливості військового відповіді на хімічну атаку в Сирії

Раніше Трамп розкритикував уряд Сирії через хімічні атаки

Сполучені Штати не виключили можливості військової відповіді на хімічну атаку по провінції Ідліб в Сирії, в результаті якої загинуло багато цивільних осіб.

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації, передає Reuters.

На питання, чи був знятий з порядку денного військовий варіант по Сирії, чиновник відповів: "Ні".

При цьому, питання військового планування можливих бойових дій США в Сирії залишається неясним.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.