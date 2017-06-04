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США не виключають можливості військового відповіді на хімічну атаку в Сирії

Раніше Трамп розкритикував уряд Сирії через хімічні атаки
Сполучені Штати не виключили можливості військової відповіді на хімічну атаку по провінції Ідліб в Сирії, в результаті якої загинуло багато цивільних осіб.
США не виключають можливості військового відповіді на хімічну атаку в Сирії Фото: middleeasteye.net

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації, передає Reuters.

На питання, чи був знятий з порядку денного військовий варіант по Сирії, чиновник відповів: "Ні".

При цьому, питання військового планування можливих бойових дій США в Сирії залишається неясним.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

Зазначимо, Рада Безпеки ООН провела екстрену зустріч після того, як в результаті імовірної хімічної атаки в Сирії загинули і постраждали десятки цивільних.

Проте, засідання завершилося безрезультатно. Проти ухвалення резолюції щодо застосування хімічної зброї в Сирії виступила Росія.

 

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