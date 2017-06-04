Трамп каже, що хімічна атака в Сирії змінила його ставлення щодо Асада

Смерть невинних дітей, які задихнулися від отруйного газу змусила його переглянути підхід щодо Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його ставлення до Сирії та президента цієї країни Башара Асада змінилися "дуже сильно" після того, як було скоєно хімічну атаку у провінції Ідліб.

Трамп відмовився повідомити які-небудь подробиці щодо потенційних дій через хімічну атаку, - повідомляє The New York Times.

Але він сказав, що смерть невинних дітей та немовлят, які задихнулися від отруйного газу в районі, що контролюється повстанцями Сирії, змусила його переглянути підхід щодо Сирії.

"Моє ставлення до Сирії та Асада змінилася дуже сильно", - сказав Трамп.

"Це перетнуло багато ліній для мене", - заявив Трамп на прес-конференції, посилаючись на "червоні лінії" свого попередника, екс-президента США Барака Обами.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.