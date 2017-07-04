США провели ракетний обстріл авіабази в Сирії, - ВІДЕО

Збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Даний ракетний удар США провели вперше після того, як президентом країни був обраний Дональд Трамп, передає The Wall Street Journal.

Пентагон опублікував відео ракетного удару в Сирії

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.