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США провели ракетний обстріл авіабази в Сирії, - ВІДЕО

США використовували ракети "Томагавк"
Збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
США провели ракетний обстріл авіабази в Сирії, - ВІДЕО

Даний ракетний удар США провели вперше після того, як президентом країни був обраний Дональд Трамп, передає The Wall Street Journal.

Пентагон опублікував відео ракетного удару в Сирії

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

Зазначимо, Рада Безпеки ООН провела екстрену зустріч після того, як в результаті імовірної хімічної атаки в Сирії загинули і постраждали десятки цивільних.

Проте, засідання завершилося безрезультатно. Проти ухвалення резолюції щодо застосування хімічної зброї в Сирії виступила Росія.
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07 04 2017 06:35
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