Росія назвала обстріл бази в Сирії актом агресії США проти держав ООН

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат, що в Сирії, загинули декілька людей.

Відповідну заяву зробив губернатор провінції Хомс, де розташована база, Талал Баразі, повідомляє AFP.

"Є мученики, але ми поки не знаємо кількості ні мучеників, ні поранених", - сказав Баразі.

За його словами, сирійські урядові сили, які розміщуються на базі, вели бойові дії проти угруповання "Ісламська держава".

Спостерігачі Сирійського центру з моніторингу прав людини повідомили, що в результаті ракетного удару загинули четверо сирійських військових, а сама авіабаза майже повністю зруйнована.

У той же час Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє, що удар американськими крилатими ракетами практично повністю зруйнував базу ВПС Сирії. У результаті атаки загинули четверо сирійських військових, включаючи одного офіцера.

Осторонь осбтрілів не стоїть Росія. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії, заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров, повідомляє "112 Україна" з посиланням на "РИА Новости".



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"Росія насамперед вимагатиме термінового скликання Ради безпеки ООН. Це можна розглядати як акт агресії США проти держави ООН", - зазначив він.

При цьому Озеров додав, що такі дії США можуть перекреслити взаємодію між російськими і американськими військовими в Сирії, оскільки Вашингтон не контактував з російським керівництвом перед нанесенням удару.

"Прямо скажемо, такі дії США не будуть сприяти розвитку російсько-американських відносин", - сказав він.

Крім того, на думку Озерова, нанесення США ракетного удару по авіабазі в Сирії може поставити під питання досягнуті домовленості з сирійською опозицією.

"Я не виключаю, що це буде дуже поганим прикладом для збройної опозиції в Сирії, що це може поставити під сумнів досягнуті домовленості з опозицією, в тому числі в Женеві... І підірвати зусилля по боротьбі з тероризмом в Сирії", - підкреслив він.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.