Росія назвала обстріл бази в Сирії актом агресії США проти держав ООН
Відповідну заяву зробив губернатор провінції Хомс, де розташована база, Талал Баразі, повідомляє AFP.
"Є мученики, але ми поки не знаємо кількості ні мучеників, ні поранених", - сказав Баразі.
За його словами, сирійські урядові сили, які розміщуються на базі, вели бойові дії проти угруповання "Ісламська держава".
Спостерігачі Сирійського центру з моніторингу прав людини повідомили, що в результаті ракетного удару загинули четверо сирійських військових, а сама авіабаза майже повністю зруйнована.
У той же час Reuters з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє, що удар американськими крилатими ракетами практично повністю зруйнував базу ВПС Сирії. У результаті атаки загинули четверо сирійських військових, включаючи одного офіцера.
Осторонь осбтрілів не стоїть Росія. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії, заявив голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров, повідомляє "112 Україна" з посиланням на "РИА Новости".
Фото: відкриті джерела
"Росія насамперед вимагатиме термінового скликання Ради безпеки ООН. Це можна розглядати як акт агресії США проти держави ООН", - зазначив він.
При цьому Озеров додав, що такі дії США можуть перекреслити взаємодію між російськими і американськими військовими в Сирії, оскільки Вашингтон не контактував з російським керівництвом перед нанесенням удару.
"Прямо скажемо, такі дії США не будуть сприяти розвитку російсько-американських відносин", - сказав він.
Крім того, на думку Озерова, нанесення США ракетного удару по авіабазі в Сирії може поставити під питання досягнуті домовленості з сирійською опозицією.
"Я не виключаю, що це буде дуже поганим прикладом для збройної опозиції в Сирії, що це може поставити під сумнів досягнуті домовленості з опозицією, в тому числі в Женеві... І підірвати зусилля по боротьбі з тероризмом в Сирії", - підкреслив він.
Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.
"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.
У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".
Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.
Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.
За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.
Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.
Зазначимо, Рада Безпеки ООН провела екстрену зустріч після того, як в результаті імовірної хімічної атаки в Сирії загинули і постраждали десятки цивільних.
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