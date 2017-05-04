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Радбез ООН проведе екстрене засідання через хімічну атаку в Сирії

США, Британія і Франція внесли до Радбезу проект резолюції із засудженням застосування хімічної зброї в сирійській провінції Ідліб
Рада Безпеки ООН проведе екстрену зустріч після того, як в результаті імовірної хімічної атаки в Сирії загинули і постраждали десятки цивільних.
Радбез ООН проведе екстрене засідання через хімічну атаку в Сирії Фото: EMS

Три постійні члени Радбезу покладають на режим Башара Асада відповідальність за газову атаку, жертвами якої стали щонайменше 58 людей.

У проекті резолюції йдеться, що уряд Сирії має забезпечити проведення міжнародного розслідування, надати інспекторам плани бойових вильотів і бортові журнали за вівторок, назвати імена командирів вертолітних ескадрилій, а також забезпечити доступ на авіабази, з яких могла діяти авіація з хімзброєю, інформує BBC-Україна.

Сирійський уряд відкидає звинувачення в застосуванні хімічної зброї.

Раніше Росія, яка виступає на боці Башара Асада, а також Китай, неодноразово накладали вето на резолюції Радбезу ООН, які засуджують дії сирійського режиму.

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

"Очевидно, що це - воєнний злочин, і я закликаю членів Ради Безпеки, які раніше використовували своє право вето для виправдання того, що виправдати неможливо, змінити свою позицію", - заявив журналістам постійний представник Британії при ООН Метью Райкрофт.

Сирійські військові заявили, що не причетні до можливої ​​хімічної атаки, а російське міністерство оборони заявило, що в тому районі російська авіація не діяла.

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05 04 2017 12:15
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