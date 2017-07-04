Ракетний удар по авіабазі в Сирії відповідає національним інтересам США, - Трамп

Трамп звинуватив президента Сирії Башара Асада в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї

Президент США Дональд Трамп прокоментував ракетний удар по авіабазі в Сирії.

На думку Трампа, удар відповідає "життєво важливим національним інтересам", повідомляє Reuters.

"Сьогодні я наказав провести військовий удар в Сирії по цілях, звідки здійснювалася хімічна атака. Ракетний удар по авіабазі в Сирії відповідає життєво важливим національним інтересам США", – сказав Трамп.

Він також звинуватив президента Сирії Башара Асада в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї.

"Не може бути жодних суперечок про те, що Сирія використовувала заборонену хімічну зброю, порушила свої зобов'язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї та ігнорувала заклики Ради Безпеки ООН", – додав президент США.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".

Як відомо, 4 квітня вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.