Обстріл авіабази в Сирії: опозиція вітає застосування зброї США

Пентагон переконує, що військові бази, де є війська РФ не потрапили під ракетний удар США

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

Майор Джаміль аль-Салех, який очолює групу повстанців у Хамі, підтвердив, що американські ракети потрапили в базу, з якою проводилася хімічна атака проти цивільних осіб, повідомляє Associated Press.

У той же час державне телебачення засуджує пуск ракет США, називаючи його "актом агресії". Телебачення з посиланням на заяву джерела у військових колах Сирії повідомляє про те, що авіаудари призвели до втрат.

Пентагон переконує, що військові бази, де є війська РФ не потрапили під ракетний удар США, інформує Reuters. Також, в американському Міноборони уточнили, що інформували Росію про підготовку ракетного удару.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що ракетний удар у Сирії демонструє, як діятиме президент США Дональд Трамп щодо країн, які перейшли межу, повідомляє AFP.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.