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Обстріл авіабази в Сирії: опозиція вітає застосування зброї США

Пентагон переконує, що військові бази, де є війська РФ не потрапили під ракетний удар США
Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.
Обстріл авіабази в Сирії: опозиція вітає застосування зброї США

Майор Джаміль аль-Салех, який очолює групу повстанців у Хамі, підтвердив, що американські ракети потрапили в базу, з якою проводилася хімічна атака проти цивільних осіб, повідомляє Associated Press.

У той же час державне телебачення засуджує пуск ракет США, називаючи його "актом агресії". Телебачення з посиланням на заяву джерела у військових колах Сирії повідомляє про те, що авіаудари призвели до втрат.

Пентагон переконує, що військові бази, де є війська РФ не потрапили під ракетний удар США, інформує Reuters. Також, в американському Міноборони уточнили, що інформували Росію про підготовку ракетного удару.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що ракетний удар у Сирії демонструє, як діятиме президент США Дональд Трамп щодо країн, які перейшли межу, повідомляє AFP.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Раніше президент США Дональд Трамп засудив загибель мирних жителів у Сирії в результаті можливого застосування хімічної зброї.

"Це була образа людства, - сказав Трамп. - Коли вбивають невинних дітей, немовлят - це переходить межу". Трамп не згадав Росію у своїй промові.

У свою чергу, держсекретар Тіллерсон відкрито називає Асада відповідальним за "жахливий напад".

Нагадаємо, що у вівторок вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, що авіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

Зазначимо, Рада Безпеки ООН провела екстрену зустріч після того, як в результаті імовірної хімічної атаки в Сирії загинули і постраждали десятки цивільних.

Проте, засідання завершилося безрезультатно. Проти ухвалення резолюції щодо застосування хімічної зброї в Сирії виступила Росія.
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07 04 2017 08:20
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