Парламентська комісія у Туреччині схвалила збільшення повноважень президента Ердогана
"Парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані керівною партією Справедливості та розвитку, що прокладають шлях до президентської системи на тлі побоювань щодо одноосібної влади", - повідомляє Turkish Minute.
Заплановані конституційні поправки передбачають розширення повноважень президента, який одноосібно очолюватиме виконавчу гілку влади.
Президент призначатиме віце-президентів та міністрів.
З конституційними поправками, затвердженими у п'ятницю, президент матиме право розпускати парламент.
Президент також матиме право оголошувати надзвичайний стан без згоди парламенту.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 грудня, посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що Туреччина погодилася виділити для української армії 3,1 млн доларів в 2017 році.
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