Парламентська комісія у Туреччині схвалила збільшення повноважень президента Ердогана Президент призначатиме віце-президентів та міністрів

У Туреччині парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані керівною партією Справедливості та розвитку, що передбачають розширення повноважень президента.

Реджеп Таїп Ердоган. Фото: uapress.info

"Парламентська конституційна комісія схвалила поправки до Конституції країни, запропоновані керівною партією Справедливості та розвитку, що прокладають шлях до президентської системи на тлі побоювань щодо одноосібної влади", - повідомляє Turkish Minute. Заплановані конституційні поправки передбачають розширення повноважень президента, який одноосібно очолюватиме виконавчу гілку влади. Президент призначатиме віце-президентів та міністрів. З конституційними поправками, затвердженими у п'ятницю, президент матиме право розпускати парламент. Президент також матиме право оголошувати надзвичайний стан без згоди парламенту. Нагадаємо, що сьогодні, 30 грудня, посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що Туреччина погодилася виділити для української армії 3,1 млн доларів в 2017 році.

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