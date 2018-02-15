Парубій підписав закон про дострокові пенсії родичам загиблих під час Революції Гідності

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон щодо призначення дострокової пенсії членам сімей осіб, які загинули під час Революції Гідності

Про це він заявив на сторінці у Twitter.

15 лютого Андрій Парубій підписав законопроект щодо призначення дострокової пенсії членам сімей тих, хто загинув внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я під час участі в Революції Гідності.

Зокрема, право на пенсію матимуть дружини/чоловіки (якщо вони не взяли повторний шлюб), діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус ветерана війни (після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок).

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні.