Парубій підписав закон про дострокові пенсії родичам загиблих під час Революції Гідності
Про це він заявив на сторінці у Twitter.
15 лютого Андрій Парубій підписав законопроект щодо призначення дострокової пенсії членам сімей тих, хто загинув внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я під час участі в Революції Гідності.
Зокрема, право на пенсію матимуть дружини/чоловіки (якщо вони не взяли повторний шлюб), діти, які стали інвалідами до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус ветерана війни (після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок).
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні.
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