Кабмін заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні

Кандидатом на отримання стипендії може бути студент чи курсант з активною громадянською позицією

Кабінет Міністрів України заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 15 листопада, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зачитав це рішення серед затверджених урядом на засіданні без обговорення.

Згідно з інформацією агентства, уряд заснував по 5 академстипендій для студентів і курсантів, які здобувають освіту за спеціальністю "Фізична терапія, Ерготерапія" ім. Володимира Мойсея; "Залізничний транспорт" ім. Владислава Зубенка, "Агроінженерія" ім. Дмитра Пагора; "Економіка" ім. Дмитра Чернявського; "Військове управління" ім. Івана Тарасюка; "Географія" ім. Ігоря Костенка; "Архітектура і містобудування ім. Олександра Плеханова;" Інженерія програмного забезпечення "ім. Сергея Байдовського; "Сценічне мистецтво" ім. Сергія Нігояна; "Психологія" ім.Юрія Дяковського.

Кандидатом на отримання стипендії може бути студент чи курсант з активною громадянською позицією. Від кожного вищого навчального закладу може бути не більше одного кандидата на отримання стипендії в певній спеціальності.

Для призначення стипендій Міністерство освіти і науки України створює конкурсну комісію, до якої входять члени сімей Героїв Небесної сотні, ім'ям яких названа стипендія.

Стипендії призначаються один раз на рік центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад за результатами останньої сесії.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів вирішив підвищити стипендії студентам ВНЗ на 18% із листопада.