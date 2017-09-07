Парубій: Росію треба позбавити права вето в "українських питаннях" в ООН

"Зараз, коли триває російська агресія, Україна вкрай потребує сильної і дієвої ООН", - вважає спікер

Спікер парламенту Андрій Парубій виступає за позбавлення делегації Росії в Радбезі ООН права вето у питаннях, що стосуються України.

"Зараз, коли триває російська агресія, Україна вкрай потребує сильної і дієвої ООН. Я переконаний, що РФ повинна бути позбавлена права вето з питань, які стосуються України", - сказав глава парламенту на зустрічі з Генсеком Організації Антоніо Гутеррешем, повідомляє "112 Україна".

Як відомо, Гутерріш перебуває з візитом у Києві. Він вже зустрівся з президентом і прем'єром. Зазначимо, генсек ООН Антоніо Гутерріш заявив, що ООН готові підтримувати зусилля переговорної групи "нормандського формату" і роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також Гутерріш зазначив: ООН готова посилити співпрацю з українським урядом та надати йому допомогу в питанні реформ.