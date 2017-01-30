Пентагон оцінить шанси Путіна вижити в разі ядерного удару по Росії, - Bloomberg

У звіті повинні бути координати розташування і опис наземних і укріплених підземних об'єктів, які забезпечують безпеку керівництва РФ і КНР, а також дислокацію їх оперативних штабів, призначених на період кризових ситуацій і воєн

Нацрозвідці США і Пентагону доручили оцінити, наскільки високі шанси у керівництва Росії і Китаю вижити після ядерних ударів по території цих країн.

Американська розвідка і Стратегічне командування Міноборони США працюють над звітом про оцінку можливого збитку для керівництва і економіки РФ і КНР при ядерному ударі по певним цілям в цих країнах. Про це з посиланням на свої джерела у Вашингтоні повідомляє агентство Bloomberg.

Таку доповідь запросили в Конгресі США представники обох основних партій країни, причому запит на аналіз наслідків ядерного удару по Росії і Китаю був направлений в "мозкові центри" Пентагону і розвідки ще за адміністрації 44-го президента Барака Обами.

За даними джерела, військових і експертів просили визначити "виживання" керівництва обох держав, а також можливість збереження ними управлінських функцій і необхідного для протидії контролю над ситуацією. Стурбований нарощуванням військово-політичної активності Пекіну в Південно-Китайському морі і експансією Москви істеблішмент в США зацікавився, чи буде порушений, при цьому, принцип безперервності у виконанні державних програм владної вертикалі Путіна і Цзіньпіна.

При цьому, в іншій частині рапорту, який потрапить на стіл також і президента США Дональда Трампа, експерти повинні будуть розповісти про цю ж сферу, тільки щодо американської сторони: чи готові у випадку ядерної війни укриття для керівництва і яка схема дій на випадок подібного розвитку подій.

"Росія і Китай доклали значних зусиль і вклали значні ресурси в те, щоб зрозуміти, як ми можемо діяти, включаючи знання про те, як перешкодити комунікації керівництва. Нам не варто ігнорувати прогалини в розумінні можливостей противника", - заявили ініціатори запиту Конгресу в Пентагон.

За словами авторів звернення, Вашингтону слід зберегти давню стратегію США, яка має на увазі: лідери потенційно ворожих держав розуміють безвиграшну ситуацію, а тому ядерну війну не починають.

"Програма стримування зауважує, що ракети стратегічної оборони США повинні зуміти проникнути в укріплені бункери противника в горах з будь-якої точки атаки", - відзначили в Пентагоні.

Раніше, Дональд Трамп заявив про масштабну модернізацію ядерного щита США, наказавши міністру оборони Джеймсу Меттіса "ініціювати прозгляд стану системи".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

У свою чергу, в Кремлі відмовилися від ідеї скорочувати ядерні запаси в обмін на зняття санкцій.

Також, Трамп заявив, що момент отримання кодів від ядерної зброї був дуже переконливим. Президент розповів, що йому повідомили про силу і можливі руйнування, на які здатна це зброя. І не дивлячись на те, що він впевнений у правильності своїх вчинків, ядерна зброя залишається страшною річчю.