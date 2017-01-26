Трамп каже, що отримання ядерних кодів повернули його до реальності
Президент розповів, що йому повідомили про силу і можливі руйнування, на які здатна це зброя. І не дивлячись на те, що він впевнений у правильності своїх вчинків, ядерна зброя залишається страшною річчю.
"Це дійсно дуже, дуже, дуже страшно", – поділився враженнями Трамп під час інтерв'ю з американським телеканалом ABC.
Раніше, демократи заявляли, що Трампу треба заборонити використовувати ядерну зброю першим. Закон дозволить обмежити президента тільки в нанесенні ядерного удару першим. При цьому, він зберігає за ним право використовувати ядерну зброю у відповідь на ворожу атаку, або при наявності інформації, що ворожі ракети, запущені.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.
У свою чергу, в Кремлі відмовилися від ідеї скорочувати ядерні запаси в обмін на зняття санкцій.
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