Трамп каже, що отримання ядерних кодів повернули його до реальності

Президент США Дональд Трамп заявив, що момент отримання кодів від ядерної зброї був дуже переконливим.

Президент розповів, що йому повідомили про силу і можливі руйнування, на які здатна це зброя. І не дивлячись на те, що він впевнений у правильності своїх вчинків, ядерна зброя залишається страшною річчю.

"Це дійсно дуже, дуже, дуже страшно", – поділився враженнями Трамп під час інтерв'ю з американським телеканалом ABC.

Раніше, демократи заявляли, що Трампу треба заборонити використовувати ядерну зброю першим. Закон дозволить обмежити президента тільки в нанесенні ядерного удару першим. При цьому, він зберігає за ним право використовувати ядерну зброю у відповідь на ворожу атаку, або при наявності інформації, що ворожі ракети, запущені.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.

У свою чергу, в Кремлі відмовилися від ідеї скорочувати ядерні запаси в обмін на зняття санкцій.