Пентагон підтвердив, що Росія розгорнула крилаті ракети, порушивши договір із США
Про це заявив 8 березня заступник голови Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Пол Сельва, повідомляє Німецька хвиля.
На його думку, цей крок загрожує безпеці НАТО.
Заява генерала стала першим офіційним підтвердженням із боку американських військових, що цей крок Москви, про який ще в лютому повідомляли ЗМІ, дійсно мав місце.
Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Росія таємно розмістила крилаті ракети, незважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, укладений між Москвою і Вашингтоном в 1987 році.
Згодом глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США поки не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі і в Сирії.
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