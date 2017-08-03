Пентагон підтвердив, що Росія розгорнула крилаті ракети, порушивши договір із США

Росія розгорнула на своїй території крилаті ракети наземного базування, порушивши таким чином умови російсько-американського договору від 1987 року про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Про це заявив 8 березня заступник голови Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Пол Сельва, повідомляє Німецька хвиля.

На його думку, цей крок загрожує безпеці НАТО.

Заява генерала стала першим офіційним підтвердженням із боку американських військових, що цей крок Москви, про який ще в лютому повідомляли ЗМІ, дійсно мав місце.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Росія таємно розмістила крилаті ракети, незважаючи на скарги американських чиновників на те, що це порушує договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, укладений між Москвою і Вашингтоном в 1987 році.

Згодом глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що США поки не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі і в Сирії.