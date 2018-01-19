Переговори КНДР щодо Олімпіади – відволікаючий маневр, - США
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі.
"Думаю, що тут наявне прагнення відвернути увагу від дій Пхеньяну. Я думаю, це саме те, що завжди робить Північна Корея: коли обстановка розжарюється, починати розмову", – підкреслила Хейлі.
"Проблема в тому, що ми не будемо грати в ті ж ігри, в які грали завжди", – додала вона.
За її словами, КНДР не вдасться створити ілюзію, що вони "раптом побачили себе збоку" і знайшли вихід із ситуації.
"Вони повинні сказати нам, що готові припинити ракетно-ядерні випробування. А ми повинні побачити, що випробування дійсно зупинені. Крім того, ми повинні знати, що вони збираються скасувати цю програму", – наголосила Хейлі.
Нагадаємо, Південна Корея і КНДР відправлять на Олімпіаду спільну жіночу збірну з хокею.
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