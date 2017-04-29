Перші учасники Євробачення-2017 прибули до Києва

Загалом для участі в конкурсі та задля його забезпечення прибули вже 13 осіб

Двох учасників, які перші прибули на пісенний конкурс "Євробачення-2017", прикордонники оформили в пунктах пропуску для повітряного сполучення "Бориспіль" та "Київ" минулої доби.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, загалом рейсами "Баку-Київ", "Лондон-Київ", "Стамбул-Київ" та "Дубаї-Київ" для участі в конкурсі та для його забезпечення, прибули 13 осіб.

"В ході підготовки до проведення в Україні у 2017 році "Євробачення" у Державній прикордонній службі України було проведено низку заходів, серед яких у взаємодії з ДФС опрацьовано процедури прикордонного та митного контролю для гостей і учасників пісенного конкурсу в пріоритетному порядку. Особлива увага під час прибуття учасників конкурсу буде приділятися безпековій складовій та підтриманню правопорядку в пунктах пропуску", – йдеться в повідомленні.

Наразі Держприкордонслужба вжила комплекс необхідних організаційних та практичних заходів. Пропуск через державний кордон учасників "Євробачення-2017" здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України у пріоритетному порядку, за технологічними принципами, що були застосовані під час масштабних міжнародних заходів "Євро-2012" та інших заходів.

Передбачається, що основними пунктами пропуску, які будуть задіяні під час пропуску учасників та гостей "Євробачення", будуть пункти пропуску для повітряного сполучення, на які припаде до 70% від загальної кількості прибуваючих на пісенний конкурс. 20% користуватимуться автомобільними пунктами пропуску, ще 10% – залізничним сполученням.

"Крім того, учора представниками Адміністрації Держприкордонслужби взято участь в інструктивній нараді керівництва Національної поліції за участі першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового з питань забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів пов’язаних з днем міжнародної солідарності та щорічного пісенного конкурсу "Євробачення", – додали в ДПСУ.

Нагадаємо, у навчальному центрі Національної гвардії України у Нових Петрівцях (Київської області) 21 квітня відбулися тактико-спеціальні навчання з питань забезпечення безпеки під час Євробачення, що відбудеться в Києві вже 9-13 травня.

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