ПОЛІТИКА НОВИНИУ навчальному центрі Національної гвардії України у Нових Петрівцях (Київської області) 21 квітня відбулися тактико-спеціальні навчання з питань забезпечення безпеки під час Євробачення, що відбудеться в Києві вже 9-13 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МВС показали, як пройшли масштабні навчання силовиків напередодні Євробачення, - ВІДЕО
Вчення силовиків для тренування скілів перед Євробаченням в Києві
Силовики з Національної поліції, Нацгвардії, прикордонники і пожежно-рятувальні підрозділи потренувалися у припиненні масових заворушень, звільнення заручників тощо.
Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, фінальній фазі навчань було задіяно 600 правоохоронців і 50 одиниць техніки Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби за участю міжнародних інструкторів.
Нагадаємо, що Євробачення пройде в Києві в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали пройдуть 9 і 11 травня, а фінал - 13 травня.
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21 04 2017 21:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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