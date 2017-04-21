У МВС показали, як пройшли масштабні навчання силовиків напередодні Євробачення, - ВІДЕО Вчення силовиків для тренування скілів перед Євробаченням в Києві

У навчальному центрі Національної гвардії України у Нових Петрівцях (Київської області) 21 квітня відбулися тактико-спеціальні навчання з питань забезпечення безпеки під час Євробачення, що відбудеться в Києві вже 9-13 травня.

Силовики з Національної поліції, Нацгвардії, прикордонники і пожежно-рятувальні підрозділи потренувалися у припиненні масових заворушень, звільнення заручників тощо. Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, фінальній фазі навчань було задіяно 600 правоохоронців і 50 одиниць техніки Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби за участю міжнародних інструкторів. Нагадаємо, що Євробачення пройде в Києві в Міжнародному виставковому центрі. Півфінали пройдуть 9 і 11 травня, а фінал - 13 травня.

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