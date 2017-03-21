Іспанські ультрас знову цькують Зозулю

Фанати іспанського клубу "Райо Вальєкано", куди хотів перейти Роман Зозуля, продовжують цькувати нападника.

На матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії ультрас влаштували акцію проти спорстмена. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

Фанати заспівали пісню зі словами "Зозуля сюди не повернеться!" під час матчу "Райо Вальєкано"-"Ов'єдо", який закінчився перемогою мадридського клубу з рахунком 2:0, що ще більше підняло настрій ультрас.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу і тепер Роман ризикує більше не зіграти в цьому сезоні.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".