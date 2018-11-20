Під час мітингу власників авто на єврономерах у центрі Києва затримали трьох людей Їх доставили до управління поліції для "надання пояснень і проведення профілактичних бесід"

Під час акції протесту власників авто на європейських номерах в урядовому кварталі Києва правоохоронці затримали і доставили до відділку трьох людей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко. "Коли окремі учасники намагалися перекривати рух біля Верховної ради України, працівники поліції проводили заходи щодо його розблокування. Трьох осіб доставили до управління поліції для надання пояснень і проведення профілактичних бесід", – розповів Крищенко. За інформацією поліції, "ситуація у столиці спокійна". Нагадаємо, в Києві під Верховною Радою України сьогодні влаштували мітинг власників автомобілів з європейською реєстрацією. Активісти руху "Авто Євро Сила" та інші громадяни України, які взяли участь у проведенні всеукраїнської акції громадської непокори, перекрили чи частково перекрили автомобільні шляхи у 56 населених пунктах та у всіх обласних центрах України.

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