Під час протестів у Парижі прихильники бойовиків показали прапор "ДНР"
На оприлбдненому фото прапор "ДНР" тримають громадяни Франції Фабріс Сорлін і Ксав'єр Моро, які є прихильниками бойовиків, повідомляє "Громадське".
Фабріс Сорлін є лідером ультраправої французької організації Dies Irae ("Судний день"), членом Національного фронту, а також керівником проросійського центру Katehon. Зазначимо, матеріали центру Katehon поширюють російську пропаганду, виправдовують агресію РФ, мають антиукраїнський і антиєвропейський характер.
За інформацією народного депутата України Дмитра Тимчука, інший чоловік на фото Ксав'єр Моро перебував на окупованій території Донецької області у якості так званого «міжнародного спостерігача». За його словами, француз живе і працює у Москві.
Додамо, 26 вересня 2017 року у французькому Марселі відкрили представництво самоназваної "ДНР" попри позицію МЗС Франції. Очолив його місцевий ультраправий політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон.
У червні цього року прокуратура Франції звернулась до суду і закликом закрити так зване «представництво» "ДНР".
Французьке "представництво" "ДНР" зареєстровано як громадська організація. МЗС Франції не визнає його діяльності та вважає нелегітимним.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".
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