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Під час сутичок під Радою постраждали 20 осіб, - Червоний Хрест

Сутички під Радою сталися між протестувальниками та силовиками на мітингу "Стоп реванш"
Загони швидкого реагування Червоного Хреста України надали першу допомогу постраждалим унаслідок сутичок під Верховною Радою.
Під час сутичок під Радою постраждали 20 осіб, - Червоний Хрест Фото: 112.ua

"У нас було близько 20 постраждалих від сльозогінного газу. Як завжди, ми промивали їм очі термальною водою. Передавати їх лікарям швидкої допомоги не довелося", - повідомив волонтер загону швидкого реагування Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України Федор Настенко.

Нагадаємо, біля Верховної Ради відбулася бійка через акції протесту руху "Визволення", представники якої підпалили покришки.

 
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16 01 2018 17:23
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