CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗагони швидкого реагування Червоного Хреста України надали першу допомогу постраждалим унаслідок сутичок під Верховною Радою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час сутичок під Радою постраждали 20 осіб, - Червоний Хрест
Сутички під Радою сталися між протестувальниками та силовиками на мітингу "Стоп реванш"
Фото: 112.ua
"У нас було близько 20 постраждалих від сльозогінного газу. Як завжди, ми промивали їм очі термальною водою. Передавати їх лікарям швидкої допомоги не довелося", - повідомив волонтер загону швидкого реагування Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України Федор Настенко.
Нагадаємо, біля Верховної Ради відбулася бійка через акції протесту руху "Визволення", представники якої підпалили покришки.
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16 01 2018 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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