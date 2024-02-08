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ПОЛІТИКА

Український омбудсмен звернувся до ООН і Червоного Хреста через незаконні вироки "суду ДНР"

08 лютого 2024, 13:33
Український омбудсмен звернувся до ООН і Червоного Хреста через незаконні вироки
Омбудсмен Лубінець
"Суд ДНР", контрольований москвою, засудив 33 українських військовополонених до 27—29 років колонії суворого режиму.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець направив офіційні листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати порушення міжнародного гуманітарного права після того, як так званий "суд ДНР", контрольований москвою, засудив 33 українських військовополонених до 27—29 років колонії суворого режиму.

Про це Лубінець написав у своєму Telegram-каналі.

Омбудсмен наголосив, що вироки оголошував суд терористичного угруповання «ДНР», юрисдикції якого світова спільнота не визнає. Вироки такого суду незаконні та порушують право на справедливий судовий процес для полонених.

"Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога", — додав омбудсмен.

Він зазначив, що звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права. Також Лубінець закликав світову спільноту посилити тиск на росію.

росія регулярно проводить так звані "суди" над українськими військовополоненими. Судилища відбуваються як на території самої рф, так і на тимчасово окупованій території України.

ООНЧервоний Хрестполоненілубінець

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