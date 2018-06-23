Під Києвом зустрінуться лицарі та аристократи середньовічної Європи

"Парк Київська Русь" запрошує з 28 червня по 1 липня здійснити подорож у часі в епоху Середньовіччя і провести вихідні та святкові дні в Древньому Києві - серці самого князівства Київська Русь.

Гостей чекає можливість на власні очі побачити Древній Київ V-XIII століть, що відтворюється в натуральному розмірі на основі наукових знань. А також відчути атмосферу Київської Русі, просоченої величчю перемог, грандіозністю середньовічних споруд і доброзичливістю жителів Древнього Києва.

Відвідувачі побачать дерев'яні оборонні споруди довжиною близько 300 метрів і Михайлівські ворота висотою аж 21 метр, садиби киян Х-ХII століть, князівські трибуни, відтворений перший храм на християнської Русі, насолодяться експозиціями під відкритим небом і експонатами в музеях.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

28 червня в День Конституції України гостей "Парку Київська Русь" чекає цікава і весела розважальна програма, яка почнеться з параду княжих прапорів і кінної лави і продовжиться театралізованими постановками на давньослов'янську тематику і кінно-трюковими виступами. Аж до 8 вечора гостей будуть дивувати середньовічними дійствами, іграми та забавами.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

З 29 червня по 1 липня в Князівстві "Київська Русь" пройде фестиваль культури та історії XIV-XV століть "Ruthenica medievalis". Відважні лицарі та їх прекрасні дами серця з різних міст України та Європи з'їдуться до Древнього Києва аби відтворити атмосферу і побут XIV-XV століть. Цей фестиваль історичної реконструкції знову збере захоплених людей, які не просто захоплюються середньовічної романтикою і вивчають історію за книгами, але, буквально, живуть нею, достовірно відтворюючи побут, стиль життя, традиції середньовіччя. За стінами Київського Дитинця учасники фестивалю розіб'ють свій табір, і на кілька днів "оживе" середньовічна Європа. Гостей чекає захоплююча програма, яка не залишить байдужим нікого - від малого до великого. Це і лицарські турніри, й бої, та змагання лицарських дворів.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Лицарські битви доповняться виступами акторів кінно-трюкового театру із захоплюючими номерами з елементами джигітовки та стройової підготовки князівської дружини.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

У Князівстві можна не тільки спостерігати за дійством, а й долучитися до нього. Гості зможуть стати учасниками різноманітних конкурсів та змагань, що є невід'ємною частиною святкової програми. Це і флеш-моби, і майстер-класи з сучасних і середньовічних танців, і давньослов'янські гри, й запальні хороводи.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Кожен відвідувач Древнього Києва зможе вибрати заняття до душі – постріляти з лука, приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію в них, покататися на породистих конях верхи або в екіпажі, викарбувати монету "на щастя", політати на канатному спуску "Політайло" і відпочити у прохолодного Лісового озера. А крім того, взяти участь в різноманітних майстер-класах, зробити своїми руками оригінальні сувеніри на пам'ять або придбати вже готові на ярмарку майстрів або в магазині.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

Дуже смачні страви та напої, приготовані як за старовинними, так і сучасними рецептами, можна скуштувати в Княжій корчмі, в альтанках на свіжому повітрі та в Питній "25 рун".



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

На завершення програми гостей чекає яскраве шоу зі стрільбою палаючими ядрами з требушету - єдиного діючого в Україні облогового знаряддя.



Фото: прес-служба Парку Київська Русь

А для того, хто побажає продовжити відпочинок ще на день, є можливість залишитися на нічліг при попередньому бронюванні місць в будинку готельного типу "4 кімнати", хостелі або кемпінгу.

Древній Київ розташований недалеко від Києва сучасного – в 45 хвилинах їзди - в селі Копачів Обухівського району Київської області.

Ціна вхідних квитків:

28 червня: повний квиток для дорослого - 150 грн., Для пенсіонерів і студентів - 100 грн., Для дітей шкільного віку - 50 грн., Дошкільнятам - безкоштовно.

29 червня - 1 липня: повний квиток для дорослого - 200 грн., Для пенсіонерів і студентів - 100 грн., Для дітей шкільного віку - 50 грн., Дошкільнятам - безкоштовно.

Маршрутки курсують від станції метро "Видубичі", див. Розклад на сайті.

Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com