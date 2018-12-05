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Під Сєвєродонецьком через обстріли зайнявся ліс

Бойовики, за інформацією СЦКК, застосовують заборонену Мінськими домовленостями зброю і обстрілюють населені пункти
У лісосмузі Сєверодонецького лісгоспу, що поблизу населеного пункту Борівське, сталася пожежа внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків "ЛНР".
Під Сєвєродонецьком через обстріли зайнявся ліс Фото: facebook.com/pressjfo.news

Про це повідомляють у прес-центрі Об'єднаних сил з посиланням на Спільний центр контролю і координації (СЦКК).

"11 травня, за результатами фото фіксації проведеної спостерігачами СЦКК, було встановлено, що вогонь по лісосмузі лісового фонду Сєверодонецького лісгоспу, що поблизу населеного пункту Борівське, противник вів з напрямку населеного пункту Кіровьке близько 23:00, застосовуючи артилерійські системи 152 калібру (18 пострілів фугасно-осколочними снарядами)", – інформують у прес-центрі.

Як повідомляється, внаслідок розривів снарядів виникла пожежа, яка охопила близько 15 га лісосмуги.

"Завдяки оперативному реагуванню фахівців ДСНС, та допомоги військових пожежу локалізовано. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Наслідки обстрілу задокументовано спостерігачами СММ ОБСЄ. Українська сторона СЦКК розцінює зазначене, як явну провокацію спрямовану на дискредитацію Збройних Сил України, метою якої є звинувачення української сторони у неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання режиму тиші", – зазначають у прес-центрі ООС.


Фото: facebook.com/pressjfo.news


Фото: facebook.com/pressjfo.news


Фото: facebook.com/pressjfo.news


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, 6 травня вже було зафіксовано низову пожежу лісу і "молодняка" на площі близько 5 гектарів під Сєвєродонецьком.

Упродовж минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишалася складною та контрольованою.

 

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12 05 2018 18:20
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