Пінчук розділив газовий бізнес в Україні зі світовим енергогігантом

Нідерландська компанія Arawak Energy Ukraine B. V. (входить у групу компаній Vitol) збільшила до 50% частку у холдинговій компанії Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кіпр), яка об'єднує ряд газодобувних компаній бізнесмена Віктора Пінчука в Україні.

Концентрація Arawak Energy Ukraine компанії Geo-Alliance Oil-Gas була проведення без дозволу АМКУ, за що на Arawak Energy було накладено штраф 102 тис. гривень. Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України (АМКУ).

Втім, пізніше АМКУ надав Arawak Energy відповідний дозвіл на концентрацію.

Нагадаємо, що в 2012 році АМКУ дозволив Arawak Energy Ukraine B. V. купити більше 25% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.

Довідка: Arawak Energy займається розвідкою і видобутком вуглеводнів у Росії, Казахстані та Азербайджані. Компанія входить в групу Vitol - одного з найбільших операторів світового ринку енергоресурсів.

Geo-Alliance контролюється бізнесменом Віктором Пінчуком. У 2016 році група здобула 246 млн куб .м природного газу і 47 тис. тонн нафти і газового конденсату.