Пінчук розділив газовий бізнес в Україні зі світовим енергогігантом
Концентрація Arawak Energy Ukraine компанії Geo-Alliance Oil-Gas була проведення без дозволу АМКУ, за що на Arawak Energy було накладено штраф 102 тис. гривень. Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України (АМКУ).
Втім, пізніше АМКУ надав Arawak Energy відповідний дозвіл на концентрацію.
Нагадаємо, що в 2012 році АМКУ дозволив Arawak Energy Ukraine B. V. купити більше 25% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.
Довідка: Arawak Energy займається розвідкою і видобутком вуглеводнів у Росії, Казахстані та Азербайджані. Компанія входить в групу Vitol - одного з найбільших операторів світового ринку енергоресурсів.
Geo-Alliance контролюється бізнесменом Віктором Пінчуком. У 2016 році група здобула 246 млн куб .м природного газу і 47 тис. тонн нафти і газового конденсату.
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