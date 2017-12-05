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Пінчук розділив газовий бізнес в Україні зі світовим енергогігантом

Відповідний дозвіл компанія Arawak Energy отримала від АМКУ
Нідерландська компанія Arawak Energy Ukraine B. V. (входить у групу компаній Vitol) збільшила до 50% частку у холдинговій компанії Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кіпр), яка об'єднує ряд газодобувних компаній бізнесмена Віктора Пінчука в Україні.
Пінчук розділив газовий бізнес в Україні зі світовим енергогігантом Фото: dozor.kharkov.ua

Концентрація Arawak Energy Ukraine компанії Geo-Alliance Oil-Gas була проведення без дозволу АМКУ, за що на Arawak Energy було накладено штраф 102 тис. гривень. Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України (АМКУ).

Втім, пізніше АМКУ надав Arawak Energy відповідний дозвіл на концентрацію.

Нагадаємо, що в 2012 році АМКУ дозволив Arawak Energy Ukraine B. V. купити більше 25% акцій Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited.

Довідка: Arawak Energy займається розвідкою і видобутком вуглеводнів у Росії, Казахстані та Азербайджані. Компанія входить в групу Vitol - одного з найбільших операторів світового ринку енергоресурсів.

Geo-Alliance контролюється бізнесменом Віктором Пінчуком. У 2016 році група здобула 246 млн куб .м природного газу і 47 тис. тонн нафти і газового конденсату.

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12 05 2017 17:23
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