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22 північнокорейських спортсмени поїдуть на Олімпіаду до Південної Кореї

Обидві Кореї виступлять під спільним прапором
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у суботу, 20 січня, визначив деталі участі Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх, що відбудуться в південнокорейському Пхьончхані з 9 по 25 лютого.
22 північнокорейських спортсмени поїдуть на Олімпіаду до Південної Кореї Фото: apnews.com

Зокрема, 22 північнокорейських атлети візьмуть участь у змаганнях у трьох видах спорту та п'яти дисциплінах, повідомляє AP.

Північнокорейські спортсмени братимуть участь у змаганнях з шорт-треку, гірськолижного спорту, лижних перегонів та фігурного катання. Крім того, Північна та Південна Кореї виставлять на Олімпіаді спільну жіночу команду з хокею.


Фото: apnews.com

Під час церемонії відкриття Олімпіади спортсмени з обох країн виступлять під спільним прапором замість національних.

До північнокорейської делегації також увійдуть 24 тренери та посадові особи і 21 представник ЗМІ.


Фото: apnews.com

Нагадаємо, на початку січня Північна Корея заявила, що в лютому відправить спортсменів та делегацію високого рівня на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї.

Міжнародний олімпійський комітет скоротив команду російських спортсменів, яких можуть допустити на Олімпіаду в Пхенчхані (Південна Корея), з 500 до 389 учасників.

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20 01 2018 18:20
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