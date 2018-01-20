22 північнокорейських спортсмени поїдуть на Олімпіаду до Південної Кореї
Зокрема, 22 північнокорейських атлети візьмуть участь у змаганнях у трьох видах спорту та п'яти дисциплінах, повідомляє AP.
Північнокорейські спортсмени братимуть участь у змаганнях з шорт-треку, гірськолижного спорту, лижних перегонів та фігурного катання. Крім того, Північна та Південна Кореї виставлять на Олімпіаді спільну жіночу команду з хокею.
Фото: apnews.com
Під час церемонії відкриття Олімпіади спортсмени з обох країн виступлять під спільним прапором замість національних.
До північнокорейської делегації також увійдуть 24 тренери та посадові особи і 21 представник ЗМІ.
Фото: apnews.com
Нагадаємо, на початку січня Північна Корея заявила, що в лютому відправить спортсменів та делегацію високого рівня на зимові Олімпійські ігри в Південній Кореї.
Міжнародний олімпійський комітет скоротив команду російських спортсменів, яких можуть допустити на Олімпіаду в Пхенчхані (Південна Корея), з 500 до 389 учасників.
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