CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПівроку минуло з того часу, як в Ріо-де-Жанейро проходили Олімпійські ігри. На сьогодні, сконструйовані до змагань об'єкти перебувають у напівзруйнованому стані: деякі з них розграбовані, деякі пошкоджені природними факторами, а деякі й людськими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Півроку після Олімпіади: зруйновані об'єкти в Ріо, - ФОТО
Сидіння і телевізори зі стадіонів вкрали вандали
Фото: Silvia Izquierdo/AP
Стадіон Маракана, який зіграв ключову роль у Кубку світу 2014 Олімпійських іграх 2016 р. зараз весь у тріщинах і без газону. Вандали розікрали тисячі сидінь зі стадіону, телевізори в коридорах теж вкрадені.
Фото: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images
Фото: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images
Фото: Silvia Izquierdo/AP
Фото: Silvia Izquierdo/AP
Фото: Silvia Izquierdo/AP
Фото: Nacho Doce / Reuters/Reuters
Фото: Pilar Olivares/Reuters
Фото: Pilar Olivares/Reuters
Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
Нагадаємо, Олімпіада-2016 в Ріо-де-Жанейро стала найгіршою в історії України за кількістю золотих медалей, загальною кількістю медалей і місцем у медальному заліку.
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14 02 2017 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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