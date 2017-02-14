Півроку після Олімпіади: зруйновані об'єкти в Ріо, - ФОТО Сидіння і телевізори зі стадіонів вкрали вандали

Півроку минуло з того часу, як в Ріо-де-Жанейро проходили Олімпійські ігри. На сьогодні, сконструйовані до змагань об'єкти перебувають у напівзруйнованому стані: деякі з них розграбовані, деякі пошкоджені природними факторами, а деякі й людськими.

Фото: Silvia Izquierdo/AP

Стадіон Маракана, який зіграв ключову роль у Кубку світу 2014 Олімпійських іграх 2016 р. зараз весь у тріщинах і без газону. Вандали розікрали тисячі сидінь зі стадіону, телевізори в коридорах теж вкрадені.

Фото: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images

Фото: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images

Фото: Silvia Izquierdo/AP

Фото: Silvia Izquierdo/AP

Фото: Silvia Izquierdo/AP

Фото: Nacho Doce / Reuters/Reuters

Фото: Pilar Olivares/Reuters

Фото: Pilar Olivares/Reuters

Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images Нагадаємо, Олімпіада-2016 в Ріо-де-Жанейро стала найгіршою в історії України за кількістю золотих медалей, загальною кількістю медалей і місцем у медальному заліку.

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