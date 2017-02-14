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Півроку після Олімпіади: зруйновані об'єкти в Ріо, - ФОТО

Сидіння і телевізори зі стадіонів вкрали вандали
Півроку минуло з того часу, як в Ріо-де-Жанейро проходили Олімпійські ігри. На сьогодні, сконструйовані до змагань об'єкти перебувають у напівзруйнованому стані: деякі з них розграбовані, деякі пошкоджені природними факторами, а деякі й людськими.
Півроку після Олімпіади: зруйновані об Фото: Silvia Izquierdo/AP

Стадіон Маракана, який зіграв ключову роль у Кубку світу 2014 Олімпійських іграх 2016 р. зараз весь у тріщинах і без газону. Вандали розікрали тисячі сидінь зі стадіону, телевізори в коридорах теж вкрадені.


Фото: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images

 


Фото: Vanderlei Almeida/AFP/Getty Images


Фото: Silvia Izquierdo/AP


Фото: Silvia Izquierdo/AP


Фото: Silvia Izquierdo/AP


Фото: Nacho Doce / Reuters/Reuters


Фото: Pilar Olivares/Reuters


Фото: Pilar Olivares/Reuters


Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Нагадаємо, Олімпіада-2016 в Ріо-де-Жанейро стала найгіршою в історії України за кількістю золотих медалей, загальною кількістю медалей і місцем у медальному заліку.

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14 02 2017 15:35
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