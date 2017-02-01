Подвійний теракт у Сомалі: щонайменше четверо загиблих Відповідальність за ці напади взяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб"

Щонайменше чотири людини загинули в результаті двох вибухів замінованих автомобілів в столиці Сомалі Могадішо.

Фото: EPA

"Один з вибухів стався біля контрольно-пропускного пункту миротворчої місії. Інший - неподалік готелю", - пише "ВВС Україна". Відповідальність за ці напади взяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб". Нагадаємо, сьогодні в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді вибухнула бомба, через що загинули та були травмовані багато людей. Кількість загиблих сягнула 35 осіб.

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