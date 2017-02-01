Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Подвійний теракт у Сомалі: щонайменше четверо загиблих

Відповідальність за ці напади взяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб"
Щонайменше чотири людини загинули в результаті двох вибухів замінованих автомобілів в столиці Сомалі Могадішо.
Подвійний теракт у Сомалі: щонайменше четверо загиблих Фото: EPA

"Один з вибухів стався біля контрольно-пропускного пункту миротворчої місії. Інший - неподалік готелю", - пише "ВВС Україна".

Відповідальність за ці напади взяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб".

Нагадаємо, сьогодні в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді вибухнула бомба, через що загинули та були травмовані багато людей. Кількість загиблих сягнула 35 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2017 17:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.