CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше чотири людини загинули в результаті двох вибухів замінованих автомобілів в столиці Сомалі Могадішо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подвійний теракт у Сомалі: щонайменше четверо загиблих
Відповідальність за ці напади взяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб"
Фото: EPA
"Один з вибухів стався біля контрольно-пропускного пункту миротворчої місії. Інший - неподалік готелю", - пише "ВВС Україна".
Відповідальність за ці напади взяло на себе ісламістське угруповання "Аш-Шабаб".
Нагадаємо, сьогодні в автомобілі на площі в районі Мадінат-ес-Садр в столиці Іраку Багдаді вибухнула бомба, через що загинули та були травмовані багато людей. Кількість загиблих сягнула 35 осіб.
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02 01 2017 17:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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