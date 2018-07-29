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Поїзд Київ-Бердянськ зіткнувся з автомобілем, є загиблі, – ФОТО

Після удару поїзд тягнув авто майже кілометр
У Київській області потяг №226К Київ-Бердянськ збив на переїзді автомобіль Renault Megane. За даними медиків, двоє людей загинули.
Поїзд Київ-Бердянськ зіткнувся з автомобілем, є загиблі, – ФОТО Фото: 061.ua

Як повідомляє "061.ua", аварія сталася на відрізку дороги між Трипіллям і Миронівкою.

За словами електромашиніста поїзда, переїзд був закритим, а водій намагався проскочити. Після удару поїзд протягнув авто майже кілометр.

Відомо про двох загиблих.


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: hromadskeradio.org


Фото: 061.ua

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29 07 2018 23:37
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