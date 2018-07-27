Поліція Києва перейшла на посилений режим через хресну ходу

З проїжджої частини приберуть припарковані автомобілі, щоб вони не заважали рухатися учасникам ходи

Правоохоронці перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі, які пройдуть у Києві 27 і 28 липня.

Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко вранці 27 липня провів інструктаж з особовим складом, який залучатиметься для забезпечення громадського правопорядку, повідомляє сайт Національної поліції.

"Він спрямував наряди поліції на посилене патрулювання в місцях збору віруючих, на зупинках громадського транспорту та на станціях метро", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли, цими днями працюватимуть додаткові групи фахівців-вибухотехніків, кінологи і слідчо-оперативні групи, які будуть реагувати на заяви та повідомлення громадян. Також повідомляють, що патрульні приберуть з проїжджої частини припарковані автомобілі, щоб вони не заважали рухатися учасникам хресної ходи.

Для координації дій правоохоронців з іншими профільними службами в головкомі столичної поліції в цілодобовому режимі працює ситуаційний центр.

"Поліцейські здійснюють постійний моніторинг і контроль за ситуацією в місцях проведення масових заходів, щоб відразу реагувати і не допустити порушень правопорядку", - наголошено у повідомленні.