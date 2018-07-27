Поліція Києва перейшла на посилений режим через хресну ходу
Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко вранці 27 липня провів інструктаж з особовим складом, який залучатиметься для забезпечення громадського правопорядку, повідомляє сайт Національної поліції.
"Він спрямував наряди поліції на посилене патрулювання в місцях збору віруючих, на зупинках громадського транспорту та на станціях метро", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли, цими днями працюватимуть додаткові групи фахівців-вибухотехніків, кінологи і слідчо-оперативні групи, які будуть реагувати на заяви та повідомлення громадян. Також повідомляють, що патрульні приберуть з проїжджої частини припарковані автомобілі, щоб вони не заважали рухатися учасникам хресної ходи.
Для координації дій правоохоронців з іншими профільними службами в головкомі столичної поліції в цілодобовому режимі працює ситуаційний центр.
"Поліцейські здійснюють постійний моніторинг і контроль за ситуацією в місцях проведення масових заходів, щоб відразу реагувати і не допустити порушень правопорядку", - наголошено у повідомленні.
Нагадаємо, у хресній ході в Києві 27-28 липня, як очікується, візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів. Про це повідомив у вівторок, 24 липня, глава столичної поліції Андрій Крищенко.
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