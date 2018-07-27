Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція Києва перейшла на посилений режим через хресну ходу

З проїжджої частини приберуть припарковані автомобілі, щоб вони не заважали рухатися учасникам ходи
Правоохоронці перейшли на посилений режим роботи у зв'язку із заходами з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі, які пройдуть у Києві 27 і 28 липня.
Поліція Києва перейшла на посилений режим через хресну ходу Фото:з відритих джерел

Начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко вранці 27 липня провів інструктаж з особовим складом, який залучатиметься для забезпечення громадського правопорядку, повідомляє сайт Національної поліції.

"Він спрямував наряди поліції на посилене патрулювання в місцях збору віруючих, на зупинках громадського транспорту та на станціях метро", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли, цими днями працюватимуть додаткові групи фахівців-вибухотехніків, кінологи і слідчо-оперативні групи, які будуть реагувати на заяви та повідомлення громадян. Також повідомляють, що патрульні приберуть з проїжджої частини припарковані автомобілі, щоб вони не заважали рухатися учасникам хресної ходи.

Для координації дій правоохоронців з іншими профільними службами в головкомі столичної поліції в цілодобовому режимі працює ситуаційний центр.

"Поліцейські здійснюють постійний моніторинг і контроль за ситуацією в місцях проведення масових заходів, щоб відразу реагувати і не допустити порушень правопорядку", - наголошено у повідомленні.

Нагадаємо, у хресній ході в Києві 27-28 липня, як очікується, візьмуть участь по 100 тисяч мирян Української православної церкви Київського і Московського патріархатів. Про це повідомив у вівторок, 24 липня, глава столичної поліції Андрій Крищенко.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2018 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.