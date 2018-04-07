Поліція назвала найпопулярніші наркотики в Україні

Постачання наркотиків по міжнародних каналах за допомогою кур'єрів найчастіше здійснюються з Латинської Америки та Азії

Канабіс є найпопулярнішим наркотиком в Україні. За ним ідуть опіати і стимулятори амфетамінового ряду.

Про це розповів начальник департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко, інформує "112 Україна".

"В Україні найпоширеніший наркотик, як і в усій Європі, це канабіс. Аудиторія - молодь. Потім за популярністю йдуть опіати: опіум, макова солома, їхні синтетичні аналоги - такі як метадон. Потім йдуть стимулятори амфетамінового ряду: амфетамін, метамфетамін, МДМА (екстазі). І тільки тоді нові психоактивні речовини... Це синтетичні аналоги традиційних. По суті це ті самі наркотики, тільки не включені до Списку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", - розповів поліцейський.

Кіхтенко додав, що постачання наркотиків по міжнародних каналах за допомогою кур'єрів найчастіше здійснюються з Латинської Америки та Азії.

"Кокаїн, наприклад, зазвичай постачається авіатранспортом з країн Латинської Америки у потайних відділеннях багажу або у власному тілі так званими кур'єрами-ковтачами, героїн - з країн Азії, нові психоактивні речовини - з Китаю міжнародними поштовими відправленнями", - сказав він.

При цьому він зазначив, що героїн і кокаїн зазвичай ідуть транзитом у Європу.

"Європейці, маючи більший достаток, якщо говорити про опіати, воліють вживати героїн. А у нас героїн так не поширений, тому що є дешевші аналоги. Тому постачання героїну йдуть переважно транзитом у Європу. Якщо говорити про кокаїн - те саме. У більш розвинених країнах він доступніший і популярніший. У нас же "публіка", яка споживає його, - це, як правило, певне коло фінансово забезпечених людей. Тому він і вважається так званим "елітним" наркотиком", - заявив Кіхтенко.

Нагадаємо, що за даними МОЗ, в Україні 346 тисяч осіб вживають ін'єкційні наркотики, а з урахуванням поширення нових форм наркотичних речовин кількість осіб, що залежні від наркотиків, набагато більша.