Поліція порушила справу проти нацгвардійців за парад з червоними прапорами

Поліція відкрила провадження через парад Національної гвардії з використанням радянських прапорів у Кривому Розі Дніпропетровської області.

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів), - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію, отриману в Криворізькій міській поліції.

Справу розслідує міський відділ поліції.

Як відомо, 22 лютого військові Національної гвардії пройшлися парадом по Кривому Рогу, тримаючи в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом та написом "За нашу советскую родину!" Захід проводився з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників.

За цим фактом командувач Нацгвардії призначив службове розслідування.