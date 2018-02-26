Поліція порушила справу проти нацгвардійців за парад з червоними прапорами
За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів), - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію, отриману в Криворізькій міській поліції.
Справу розслідує міський відділ поліції.
Як відомо, 22 лютого військові Національної гвардії пройшлися парадом по Кривому Рогу, тримаючи в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом та написом "За нашу советскую родину!" Захід проводився з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників.
За цим фактом командувач Нацгвардії призначив службове розслідування.
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