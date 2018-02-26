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Поліція порушила справу проти нацгвардійців за парад з червоними прапорами

Справу розслідує міський відділ поліції
Поліція відкрила провадження через парад Національної гвардії з використанням радянських прапорів у Кривому Розі Дніпропетровської області.
Поліція порушила справу проти нацгвардійців за парад з червоними прапорами Фото: krnews.ua

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів), - повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію, отриману в Криворізькій міській поліції.

Справу розслідує міський відділ поліції.

Як відомо, 22 лютого військові Національної гвардії пройшлися парадом по Кривому Рогу, тримаючи в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом та написом "За нашу советскую родину!" Захід проводився з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників.

За цим фактом командувач Нацгвардії призначив службове розслідування.

 

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26 02 2018 15:50
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