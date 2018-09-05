Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція затримала двох людей за заборонену символіку

Ще двоє затримані за спробу пройти повз металошукач
У Києві в районі парку Слави правоохоронці затримали чоловіка з рушницею на плечі, його доставили до райуправління.
Поліція затримала двох людей за заборонену символіку Фото: з вільних джерел

"Чоловік намагався пройти ..., але його зупинив наряд. Рушниця у нього висіла на плечі. Її віддадуть на експертизу. Чоловіка доставили до районного управління. Поки що не може пояснити, навіщо він це робив", - повідомив начальник Головного управління Нацполіції в столиці Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Крім того, в Києві затримано двох осіб за використання забороненої символіки, і ще дві людини - за спробу пройти без перевірки на територію проведення масових заходів.

"Були затримані дві людини і доставлені в райуправління. Вони намагалися використовувати заборонену символіку. І є двоє затриманих, які намагалися без перевірки пройти на територію поліцейських заходів. Виникли сутички. Їх доставили теж в райуправління", - розповів начальник столичного головкому Нацполіції.

Крищенко наголосив, що загалом заходи проходять без грубих порушень. "Загалом поки що все спокійно", - сказав він.

Зазначимо, у Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк". Згодом повідомили, що недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 05 2018 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

"Згадати молодість": Україна поверне на фронт зенітні ракетні комплекси "Куб" і "Тор"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.