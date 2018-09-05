Поліція затримала двох людей за заборонену символіку

У Києві в районі парку Слави правоохоронці затримали чоловіка з рушницею на плечі, його доставили до райуправління.

"Чоловік намагався пройти ..., але його зупинив наряд. Рушниця у нього висіла на плечі. Її віддадуть на експертизу. Чоловіка доставили до районного управління. Поки що не може пояснити, навіщо він це робив", - повідомив начальник Головного управління Нацполіції в столиці Андрій Крищенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

Крім того, в Києві затримано двох осіб за використання забороненої символіки, і ще дві людини - за спробу пройти без перевірки на територію проведення масових заходів.

"Були затримані дві людини і доставлені в райуправління. Вони намагалися використовувати заборонену символіку. І є двоє затриманих, які намагалися без перевірки пройти на територію поліцейських заходів. Виникли сутички. Їх доставили теж в райуправління", - розповів начальник столичного головкому Нацполіції.

Крищенко наголосив, що загалом заходи проходять без грубих порушень. "Загалом поки що все спокійно", - сказав він.

Зазначимо, у Києві біля станції метро Арсенальна зібралися учасники акції "Безсмертний полк". Згодом повідомили, що недалеко від площі Слави правоохоронці затримали чоловіка, який намагався пронести рушницю.