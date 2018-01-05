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У зв’язку з нападом на активіста Стерненка в Одесі затримано двох осіб, - поліція

Поліція розпочала провадження за статтею "умисне убивство"
Правоохоронці затримали двох осіб у зв'язку із замахом на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.
У зв’язку з нападом на активіста Стерненка в Одесі затримано двох осіб, - поліція Фото: usionline.com

"Першого - недалеко від місця скоєння злочину, другого - за орієнтуванням щойно. Також виявлено транспортний засіб, яким імовірно пересувалися злочинці. Наразі проводяться слідчі дії, вилучено відео з камер спостереження, працюємо зі свідками", – повідомив у Facebook начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.

За його словами, поліція розпочала провадження за статтею "умисне убивство".

Як відомо, сьогодні у Приморському районі Одеси близько 10:00 стався напад на громадського активіста, керівника організації "Небайдужі", який раніше очолював обласне представництво "Правого сектора" Сергія Стерненка. 23-річному чоловікові вистрелили в потилицю із пістолета з гумовими кулями. Перехожі допомогли наздогнати нападника, викликали на місце патрульну поліцію. Постраждалому надали першу домедичну допомогу, зателефонували до швидкої.

Відзначимо, що це не перший напад на Стерненка. У лютому 2018 року він мав струс мозку через удари невідомого "предметом, схожим на битку". Нападника тоді не затримали.

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